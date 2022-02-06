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Кабмин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года

06.02.2022 10:23
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Источник
Banki.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма, рассчитанную до 2024 года, говорится в сообщении правительства.

«Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года», — говорится в сообщении.

В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании.

Также в планах — расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не только взрослым, но и детям.

Еще одна важная задача, обозначенная в концепции, — это подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.

Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Ростуризмом и внесен в правительство до 1 июля 2022 года.

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