В «Сбере» рассказали о заработках учащихся вузов на стажировках в банке

По итогам 2021 года в «Сбере» прошли стажировки свыше 1,5 тыс. студентов по ИТ, технологическим, экономическим, юридическим и другим специальностям. Самыми востребованными в компании направлениями, по которым было принято наибольшее число студентов, стали Java, JavaScript, Data Science, Analytics (SQL, VBA). Стажировки проходили в подразделениях «Сбера», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и 13 городах России: Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и других.

Студенты во время своих стажировок работали в «Сбере» три — шесть месяцев по 20‒40 часов в неделю. В среднем один студент в Москве зарабатывал до 53 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — до 45 тыс., в регионах — 34‒39 тыс. Размер вознаграждения зависел от количества отработанного времени.

Как уточнили в банке, размер вознаграждения на стажировках в «Сбере» превысил ожидания студентов. По результатам недавнего исследования Changellenge, проведенного среди шести тысяч студентов из 33 топ-вузов, в среднем учащиеся хотят зарабатывать на стажировке 36 тыс. рублей в месяц.

«Набор на стажерские программы в Sberseasons стартует в марте — у студентов есть время выбрать для себя подходящие направления и подготовиться к новой и увлекательной работе. «Сбер» дает возможность студентам во время учебы в вузе не только развивать профессиональные навыки, но и получать достойную зарплату», — рассказал исполнительный директор, руководитель дирекции академических партнерств «Сбера» Андрей Очеретный.

По данным рейтинга Best Company Award 2021, «Сбер» признан лучшей компанией среди студентов для начала карьеры в банковской сфере и занимает второе место в рейтинге лучших компаний для старта карьеры по версии студентов ИТ-направлений и бизнес-специальностей.