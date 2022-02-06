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Стэнфордский профессор назвал самые перспективные индустрии будущего

06.02.2022 13:08
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Источник
РБК

Профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев выделил четыре перспективные индустрии, где происходит прорыв в области инноваций.

«Одна из индустрий, у которой я вижу большое будущее, — биотехнологии. Самый важный пример здесь — это CRISPR. Если вы не знаете про это, мой совет — бросить все и изучить, что это. Миллиарды долларов инвестируются в стартапы, основанные на этой технологии, — это необычно, она придумана и введена в научную эксплуатацию буквально семь-восемь лет назад и уже активно внедряется в жизнь. CRISPR очень сильно изменит почти всю сферу здравоохранения. Если послушать моих коллег, которые понимают в этом гораздо больше, то общее мнение — через какое-то время многие болезни, с которыми человечество борется последние 50 лет, исчезнут и останутся в памяти, как чума», — заявил Стребулаев в интервью РБК Pro.

Стребулаев добавил, что CRISPR — важный, но не единственный пример в сфере биотехнологий. Он также отметил западные вакцины от коронавируса, созданные по технологии mRNA. «Это технологии совершенно нового поколения, и они могут быть применены для многих других болезней», — сказал профессор.

Илья Стребулаев — международный эксперт по финансам и венчурным капиталам, единственный российский пожизненный профессор Стэнфордского университета. С 2018 года — член совета директоров «Яндекса». Стал одним из героев документального фильма Юрия Дудя «Как устроена ИT-столица мира» о Кремниевой долине. Стребулаев известен своими исследованиями по венчурному инвестированию, в частности, изучением стартапов-«единорогов».

Другие индустрии, где прорыв происходит на глазах, по мнению Стребулаева, — это робототехника, финтех и сельское хозяйство. «Венчурные инвесторы вкладывают в так называемые фудтех и агротех миллиарды, если не десятки миллиардов, которые распределяются между сотнями, если не тысячами стартапов. И многие из этих идей абсолютно революционны. Многие провалятся — но те, что выживут, изменят и эти индустрии, и наш образ жизни», — заключил Стребулаев.

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