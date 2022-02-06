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Кабмин поддержал упрощение получения статуса резидента ОЭЗ

06.02.2022 14:36
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Источник
Banki.ru

Правительство России поддержало подготовленные Минэкономразвития поправки в закон об особых экономических зонах. Законопроектом предлагается повышение эффективности администрирования ОЭЗ и упрощение ряда процедур для резидентов.

«Для будущих резидентов ОЭЗ будет ускорен процесс получения статуса и упрощена процедура прохождения согласования. При заявке на получение статуса резидента компании получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму — паспорт инвестпроекта, где видна вся необходимая информация для принятия решения», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета. Такая гибкость механизма позволит принимать решение относительно инвестора за 15 дней вместо нынешних 40.

Кроме того, законопроектом предложено объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ, а также расширить перечень разрешенных видов деятельности подакцизной продукцией. На территории зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. При создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов.

В настоящее время в России функционируют 42 ОЭЗ. В ОЭЗ зарегистрированы около 1 тыс. резидентов. Общий объем вложенных инвестиций резидентов составил порядка 632 млрд рублей, резидентами создано более 48 тыс. рабочих мест.

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