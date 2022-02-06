Генпрокуратура: ​более 600 должностных лиц привлечены к ответственности за нарушения закона при формировании цен на продукты

Генпрокуратура по результатам надзорных мероприятий в 2021 году привлекла к ответственности более 600 должностных лиц за нарушения закона при формировании цен на продукты питания, говорится в сообщении ведомства.

Как поясняется, по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова на постоянной основе проводится мониторинг состояния законности в сфере ценообразования на продовольственные товары.

«На основании представляемых Росстатом сведений о динамике цен на социально значимые продукты питания Генпрокуратурой России ежедневно направляются поручения о проведении проверок прокурорам регионов, на территории которых отмечено значительное увеличение цен. Кроме того, прокуроры ориентированы незамедлительно реагировать на обращения граждан по данному вопросу», — сказано в сообщении.

В 2021 году прокуроры выявили свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц.

«В целях недопущения необоснованного увеличения цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции отдельных категорий граждан прокурорами объявлено почти 2 тыс. предостережений руководителям торговых организаций (республики Башкортостан, Карелия, Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Курганская области, Москва и другие регионы). В результате прокурорского вмешательства обеспечено снижение цен на продукты питания», — уточняет ведомство.

Так, по представлению прокуратуры в Бурятии приведены в соответствие с установленными требованиями цены на блюда, продававшиеся комбинатом питания студентам института с превышением наценок от 148% до 295%.



В результате принятых прокуратурой мер в Томской области торговой компанией изменена ценовая политика сети магазинов путем увеличения объема товаров низкой ценовой категории (хлеб, лук репчатый) и снижения надбавок на них.

В Москве по постановлению прокурора в марте 2021 года привлечено к административной ответственности должностное лицо одного из магазинов, где продавался сахар-песок по цене 81,25 рубля за 1 кг вместо 46 рублей, установленной на данный товар соглашением между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. Цены скорректированы.

В Калужской области по требованию надзорного ведомства в ноябре — декабре 2021 года магазином уменьшена стоимость отдельных видов молока с 67 до 55 рублей, кефира — с 77 до 64 рублей, муки — с 57 до 46 рублей.

В республиках Саха (Якутия), Тыва, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Магаданской области пресечены факты завышения торговых надбавок к ценам на продукцию, реализуемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными сроками завоза грузов.

Так, в Камчатском крае после прокурорского вмешательства в четырех магазинах снижены цены на хлеб, завышение торговых надбавок на который доходило до 11,76%.

В Республике Саха (Якутия) предпринимателем уменьшены наценки на молоко, яйца куриные, муку пшеничную, сахар-песок, крупу гречневую и рис, превышавшие предельно допустимый размер на 11—27%.

Приняты меры в связи с недостаточностью реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в сфере торговой деятельности.

Например, в Астраханской области по представлению прокурора увеличено количество ярмарок с 62 до 72 для вовлечения в оборот продукции мелких сельхозпроизводителей, обеспечения их непосредственного доступа к потребителям и снижения цен на продовольственные товары.

В Республике Калмыкия по требованию прокуратуры региональным министерством экономики и торговли приняты меры по осуществлению надлежащего и своевременного мониторинга изменения цен на продовольственном рынке.

В сообщении подчеркивается, что состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле в Генпрокуратуре РФ.