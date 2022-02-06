Все новости

Генпрокуратура: ​более 600 должностных лиц привлечены к ответственности за нарушения закона при формировании цен на продукты

06.02.2022 12:20
2 062
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Генпрокуратура по результатам надзорных мероприятий в 2021 году привлекла к ответственности более 600 должностных лиц за нарушения закона при формировании цен на продукты питания, говорится в сообщении ведомства.

Как поясняется, по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова на постоянной основе проводится мониторинг состояния законности в сфере ценообразования на продовольственные товары.

«На основании представляемых Росстатом сведений о динамике цен на социально значимые продукты питания Генпрокуратурой России ежедневно направляются поручения о проведении проверок прокурорам регионов, на территории которых отмечено значительное увеличение цен. Кроме того, прокуроры ориентированы незамедлительно реагировать на обращения граждан по данному вопросу», — сказано в сообщении.

В 2021 году прокуроры выявили свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц.

«В целях недопущения необоснованного увеличения цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции отдельных категорий граждан прокурорами объявлено почти 2 тыс. предостережений руководителям торговых организаций (республики Башкортостан, Карелия, Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Курганская области, Москва и другие регионы). В результате прокурорского вмешательства обеспечено снижение цен на продукты питания», — уточняет ведомство.

Так, по представлению прокуратуры в Бурятии приведены в соответствие с установленными требованиями цены на блюда, продававшиеся комбинатом питания студентам института с превышением наценок от 148% до 295%.

В результате принятых прокуратурой мер в Томской области торговой компанией изменена ценовая политика сети магазинов путем увеличения объема товаров низкой ценовой категории (хлеб, лук репчатый) и снижения надбавок на них.

В Москве по постановлению прокурора в марте 2021 года привлечено к административной ответственности должностное лицо одного из магазинов, где продавался сахар-песок по цене 81,25 рубля за 1 кг вместо 46 рублей, установленной на данный товар соглашением между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. Цены скорректированы.

В Калужской области по требованию надзорного ведомства в ноябре — декабре 2021 года магазином уменьшена стоимость отдельных видов молока с 67 до 55 рублей, кефира — с 77 до 64 рублей, муки — с 57 до 46 рублей.

В республиках Саха (Якутия), Тыва, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Магаданской области пресечены факты завышения торговых надбавок к ценам на продукцию, реализуемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными сроками завоза грузов.

Так, в Камчатском крае после прокурорского вмешательства в четырех магазинах снижены цены на хлеб, завышение торговых надбавок на который доходило до 11,76%.

В Республике Саха (Якутия) предпринимателем уменьшены наценки на молоко, яйца куриные, муку пшеничную, сахар-песок, крупу гречневую и рис, превышавшие предельно допустимый размер на 11—27%.

Приняты меры в связи с недостаточностью реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в сфере торговой деятельности.

Например, в Астраханской области по представлению прокурора увеличено количество ярмарок с 62 до 72 для вовлечения в оборот продукции мелких сельхозпроизводителей, обеспечения их непосредственного доступа к потребителям и снижения цен на продовольственные товары.

В Республике Калмыкия по требованию прокуратуры региональным министерством экономики и торговли приняты меры по осуществлению надлежащего и своевременного мониторинга изменения цен на продовольственном рынке.

В сообщении подчеркивается, что состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле в Генпрокуратуре РФ.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Хоум Кредит Банк проводит акцию «Марафон праздников» по кредитным картам
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%
Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%
Аналитики подсчитали траты банков на командировки сотрудников в 2021 году