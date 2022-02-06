​Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать на подработках

Большинство опрошенных жителей России (73%) хотели бы в этом году подрабатывать помимо основной деятельности, показал опрос сервиса «Работа.ру».



Так, 14% респондентов указали, что уже заняты на подработках, а 13% участников опроса не хотели бы подрабатывать совсем.

По данным опроса, 36% респондентов указали, что хотели бы получать от подработки до 50 тыс. рублей в месяц, а 31% — более 50 тыс. Еще четверть респондентов (24%) желают получать до 30 тыс. рублей в месяц от дополнительной занятости. Только 9% готовы получать от подработки до 15 тыс. рублей.

С помощью подработки свой месячный доход на 30—50% смогут увеличить 37% жителей России. Четверть опрошенных (25%) указали, что их доходы увеличатся более чем на 50%, а 10% смогут увеличить заработки более чем в два раза.

Еще 21% респондентов указали, что подработка увеличит их бюджет на 10—30%, до 10% дополнительного заработка отметили 7% опрошенных.