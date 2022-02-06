Все новости

​Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать на подработках

06.02.2022 20:00
1 982
5 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство опрошенных жителей России (73%) хотели бы в этом году подрабатывать помимо основной деятельности, показал опрос сервиса «Работа.ру».

Так, 14% респондентов указали, что уже заняты на подработках, а 13% участников опроса не хотели бы подрабатывать совсем.

По данным опроса, 36% респондентов указали, что хотели бы получать от подработки до 50 тыс. рублей в месяц, а 31% — более 50 тыс. Еще четверть респондентов (24%) желают получать до 30 тыс. рублей в месяц от дополнительной занятости. Только 9% готовы получать от подработки до 15 тыс. рублей.

С помощью подработки свой месячный доход на 30—50% смогут увеличить 37% жителей России. Четверть опрошенных (25%) указали, что их доходы увеличатся более чем на 50%, а 10% смогут увеличить заработки более чем в два раза.

Еще 21% респондентов указали, что подработка увеличит их бюджет на 10—30%, до 10% дополнительного заработка отметили 7% опрошенных.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

5
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
tsg75k
06.02.2022 21:32
<p>Эх, Россия! Зарабатывать не НА работе, а НА подработке (читай: после работы). Очень сомневаюсь, что это от жадности, у большинства это вынужденная небходимость. </p>
5
47439
06.02.2022 21:58
<p>опрос проводили ФНС и ФМС РФ ?</p>
1
usera51
usera51
07.02.2022 02:39
<p> каждый зарабатывает сколько хочет </p>
0
ugor
ugor
07.02.2022 09:09
<p>usera51,сколько может!)))</p>
0
lagoutkin
07.02.2022 12:52
<p>Россияне вообще очень странные: хотят работать на пенсии, мечтают работать на двух работах, предпочитают просторной квартире в хорошем районе микрометражную студию в гетто, красной икре - кабачковую, натуральному сыру - сырный продук, осетрине - салаку с килькой, мясу - гречку, сливочному маслу - пальмовое. Загадочная русская душа, что ж поделать? </p>
<p></p>
<p>
Большинство опрошенных жителей России (73%) хотели бы в этом году подрабатывать
</p>
<p>Вот и реальный уровень бедности в стране.</p>
9

Материалы по теме

Хоум Кредит Банк проводит акцию «Марафон праздников» по кредитным картам
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%
Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%
Аналитики подсчитали траты банков на командировки сотрудников в 2021 году