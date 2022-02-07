Курсы доллара и евро движутся разнонаправленно, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль слабеет к доллару и укрепляется к евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 7:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,0125 рубля, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,91 рубля (минус 2 копейки).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,83—76,0775 рубля за доллар и 86,7575—86,99 рубля за евро.
Индекс Мосбиржи на 8:13 прибавляет 0,75% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 497,14 пункта.
С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.
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