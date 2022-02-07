В России будет создана служба «цифровых атташе»

Служба «цифровых атташе» будет создана в России в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IТ-отрасли, в 2022 году они начнут работать в 16 странах мира. Соответствующее соглашение подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мероприятия по формированию института «цифровых атташе» предусмотрены вторым пакетом мер поддержки IТ-отрасли, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным. Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским IТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача — развитие экспорта российских цифровых решений. Планируется, что в 2022 году «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах — Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться — в 2024 году до 28 стран присутствия», — отметил вице-премьер.



Чернышенко добавил, что, по оценкам экспертов, институт «цифровых атташе» как действенный инструмент для развития экспорта отечественных IТ-решений востребован на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. Среди первых стран рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

В соответствии с соглашением, Минцифры будет отвечать за подбор специалистов службы «цифровых атташе». Министерство уже объявило конкурс на замещение должностей в торговых представительствах РФ за рубежом, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ.



«Цифровые атташе» должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли. И конечно, базовые требования к кандидатам — это высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания», — пояснил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Чернышенко добавил, что Минпромторг ответственен за организацию трудоустройства в торговые представительства России в зарубежных странах.

В компетенциях РФРИТ — обучение и повышение квалификации специалистов, а также взаимодействие с отечественными IТ-компаниями. «Важным элементом стратегии фонда является экспорт российских IТ-решений. Мы находимся в постоянном диалоге с компаниями и видим их запрос на поддержку в позиционировании и продвижении продуктов и сервисов на зарубежных рынках. Со своей стороны, мы организуем работу по обучению и адаптации перспективных кадров для службы «цифровых атташе», — подчеркнул генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.