Платежная система Western Union с 1 апреля откажется от внутрироссийских переводов

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России, пишет РБК со ссылкой на письмо компании, направленное банкам-партнерам. Подлинность документа подтвердили источник на платежном рынке и представитель Western Union.

По данным письма, такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — сказал представитель компании. На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, он не ответил, так как Western Union не раскрывает подобную информацию.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях Почты России. Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. рублей. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс. рублей до 7,5 тыс. долларов (570 тыс. рублей по текущему курсу).

На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки, в частности СберБанк. По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года в стране было совершено в целом 8,5 млрд переводов на 42,5 трлн рублей. Банки традиционно обнуляют комиссии за переводы с карты на карту внутри кредитной организации, а Система быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, позволяет совершать такие переводы и между разными банками по номеру телефона без комиссии (на суммы до 100 тыс. рублей в месяц). У Western Union тариф за переводы в банковские отделения составляет от 100 рублей до 1 тыс. рублей, а сбор за перевод во все страны, за исключением Украины, — от 49 рублей. Комиссия за перевод на карту или банковский счет — нулевая.