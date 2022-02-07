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Глава Минэкономразвития Сахалина отстранен от должности

07.02.2022 08:55
896
2 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский, которому предъявлено обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба, отстранен от должности, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

«Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году. Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина», — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели областная прокуратура заявила об окончании расследования уголовного дела в отношении министра по части 1.1 статьи 293 УРФК. Эта статья формулируется как халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность министра экономического развития Сахалинской области, в 2018 году подписал акт приема-передачи недвижимого имущества — многофункционального водноспортивного физкультурно-оздоровительного центра «Аква Сити» с встроенными помещениями, непригодного для эксплуатации по назначению в связи с недостатками монтированного оборудования.

«В результате незаконных действий обвиняемого комплекс «Аква Сити» длительный период не использовался, вместе с тем на его содержание тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области в результате совершенного преступления причинен ущерб в размере более 96 млн рублей», — сообщала пресс-служба прокуратуры. Прокуратура также заявила гражданский иск к Успенскому с целью возмещения областному бюджету причиненного ущерба.

Как писали ранее местные СМИ, подписи под актом принадлежали еще десятку чиновников, однако дело было возбуждено только против Успенского.

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Комментарии

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Jeca
Jeca
07.02.2022 09:34
<p>
Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году
</p>
<p>Если дело передано в суд, то значит расследование ЗА-ВЕР-ШЕ-НО.</p>
0
Б.Е.С.
07.02.2022 11:08
<p>на мое суждение - там нужно и всех его Замов. под "расчестку" (спортивная стрижка на коротко) стрич.</p>
<p></p>
<p>ибо профильных специалистов там нет, а попытки перетянуть с отраслей экономики - разбиваются в штатное расписание, функционал и организионную структуру (модель).</p>
0

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