Глава Минэкономразвития Сахалина отстранен от должности

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский, которому предъявлено обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба, отстранен от должности, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

«Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году. Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина», — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели областная прокуратура заявила об окончании расследования уголовного дела в отношении министра по части 1.1 статьи 293 УРФК. Эта статья формулируется как халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность министра экономического развития Сахалинской области, в 2018 году подписал акт приема-передачи недвижимого имущества — многофункционального водноспортивного физкультурно-оздоровительного центра «Аква Сити» с встроенными помещениями, непригодного для эксплуатации по назначению в связи с недостатками монтированного оборудования.



«В результате незаконных действий обвиняемого комплекс «Аква Сити» длительный период не использовался, вместе с тем на его содержание тратились бюджетные деньги. Бюджету Сахалинской области в результате совершенного преступления причинен ущерб в размере более 96 млн рублей», — сообщала пресс-служба прокуратуры. Прокуратура также заявила гражданский иск к Успенскому с целью возмещения областному бюджету причиненного ущерба.



Как писали ранее местные СМИ, подписи под актом принадлежали еще десятку чиновников, однако дело было возбуждено только против Успенского.