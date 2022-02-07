Эксперт назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам

Первый шаг в решении любых финансовых проблем одинаковый: анализ своего бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов. Без понимания того, куда уходят деньги, разобраться с долгами практически невозможно, рассказал «Прайму» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.

По его словам, часто одного этого оказывается достаточно, чтобы заметно улучшить финансовую ситуацию. Обнаружить необязательные расходы, побороть расточительность, отказаться от вредных привычек. В среднем ежемесячно на этом можно сэкономить 10—20% своих доходов. А человеку с долгами — пустить эти средства на погашение кредитов.

Второй шаг мог бы быть и первым — попытаться увеличить доходы. Добиться роста зарплаты, найти подработку, сдать пустующую недвижимость, продать что-то ненужное, рекомендует собеседник агентства. «И если это получилось, то нужно не тратить больше, а пустить эти средства на сбережения, а лучше — на ускоренное погашение кредитов. И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения», — настаивает Кваша.

Третий шаг — посмотреть на условия кредитов. По каким-то из них процентные ставки выше (обычно это потребительские кредиты, долги по кредитным картам и, увы, кредиты в МФО), по каким-то — ниже (авто, ипотека, образовательные, кредит в рамках льготного периода). Здравый смысл диктует в первую очередь погасить самые дорогие кредиты. Они же обычно самые короткие, добавляет эксперт. Сейчас это универсальное правило стало еще актуальнее. Всплеск инфляции и рост процентных ставок привели к тому, что ускоренно гасить долгосрочные кредиты, взятые по относительно низким ставкам, стало не так целесообразно.

«Какой, например, смысл ускоренно гасить ипотеку под 7%, если сбережения можно разместить под 9%», — резонно замечает спикер.

Но иногда нужен четвертый шаг — реструктуризация кредитов. Объединить все или большинство кредитов в один — многие банки сейчас предлагают такую услугу. Станет удобнее, но, по словам специалиста, не факт, что выгоднее, и не факт, что получится, — ставки выросли, а на заемщиков с неидеальной кредитной историей стали смотреть куда подозрительнее, чем раньше.

Ну и, наконец, последний шаг касается дисциплины. Усилий в этом отношении понадобится много, предупреждает специалист. «И аккуратно вести личный бюджет, и экономить, в том числе на мелочах, и подрабатывать, и методично пытаться продать ненужное, и каждый месяц отдавать заметную часть доходов банку», — резюмирует Кваша.