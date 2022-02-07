Суд отказался окончить процедуру принудительного взыскания долгов Мавроди

Хамовнический районный суд Москвы отказался прекратить исполнительное производство по долгам умершего организатора пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

На прекращении производства настаивала служба судебных приставов столичного ЦАО — представитель ФССП обратился в суд с заявлением о прекращении производства в отношении предпринимателя, умершего почти четыре года назад. Причину обращения в суде не уточнили.

«Хамовническим районным судом Москвы в пятницу рассмотрено заявление ОСП по ЦАО № 1 УФССП России по городу Москве — пристава-исполнителя Семенцова В. Г. о прекращении исполнительного производства в отношении Мавроди С. П. В удовлетворении заявленных требований судебным приставом — исполнителем отказано», — указали в пресс-службе.

Служба судебных приставов более десяти лет пыталась добиться возврата Мавроди более 4,2 млрд рублей, похищенных у вкладчиков «МММ». Часть процедур была завершена в связи с отсутствием имущества, которое можно было бы обратить в пользу пострадавших вкладчиков пирамиды. ФССП накладывала арест на личную библиотеку Мавроди, его загородный дом и ограничивала его в праве выехать за рубеж. Мавроди скоропостижно скончался в столице в марте 2018 года — он был найден мертвым на остановке общественного транспорта.