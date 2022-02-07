В Приморье задержали подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр

Сотрудники УМВД по Приморскому краю задержали подозреваемых в хранении и сбыте поддельных пятитысячных купюр, пишут «Известия» со ссылкой на региональное ведомство.

Отмечается, что двое жителей Владивостока 32 и 48 лет расплачивались фальшивыми купюрами в магазинах и на рынках. Одного из фигурантов заключили под стражу. Его подельник находится под домашним арестом. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Полицейские установили причастность фигурантов к сбыту 11 фальшивых банкнот. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Также в ходе обысков были изъяты еще 48 купюр и шприцы с гашишным маслом общей массой свыше 47 граммов. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств»).

Кроме того, в гараже одного из подозреваемых был найден боевой пистолет с патронами, а также травматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия»).

Ранее, 25 января, полицейские задержали в Самарской области мужчин, организовавших в даркнете магазин по продаже поддельных пятитысячных купюр и успевших реализовать 9 млн фальшивых рублей. Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 186 УК РФ («Изготовление поддельных денег в целях сбыта»).