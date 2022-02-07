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Основные фондовые торги открылись в плюсе, рубль укрепляется

07.02.2022 10:13
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,31% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 516,54 пункта. Индекс РТС повысился на 1,58% до отметки 1 458,68.

«Внешний фон к сегодняшним торгам сформировался положительным. Цены на нефть Brent обновляют очередные максимумы, геополитический фон сглажен. Рынки Азии торгуются разнонаправленно, но без явного стресса. С такой опорой российские площадки вполне могут продолжить рост», — написал перед началом основной сессии старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Рубль до начала основной сессии сохранял разнонаправленную динамику: немного дешевел к доллару и дорожал к евро, а затем начал укрепляться к обеим ключевым валютам. На 9:50 курс доллара расчетами «завтра» составил около 75,78 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,63 рубля (минус 30 копеек).

На утро понедельника формируется нейтральный внешний фон для рубля: нефть марки Brent торгуется в плюсе, однако фьючерсы на американские индексы двигаются разнонаправленно, указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. «Ключевые валютные аналоги рубля утром не демонстрируют отчетливой динамики. Отметим, что с сегодняшнего дня по 4 марта возобновляется выкуп валюты по бюджетному правилу (по 33,4 миллиарда рублей ежедневно), что может оказать давление на позиции национальной валюты», — комментирует эксперт.

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