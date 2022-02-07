«Сбер»​ в январе заработал 100,2 млрд​ рублей

Чистая прибыль СберБанка по итогам января 2022 года составила 100,2 млрд рублей. Финансовые результаты «Сбера» по РСБУ (неконсолидированные данные) приводятся в релизе кредитной организации, где уточняется, что показатели рассчитаны по внутренней методике банка и с 1 января 2022 года в нее внесены небольшие изменения.

«Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках, «Сбер» продемонстрировал устойчивую динамику роста бизнеса и высокую рентабельность. Чистая прибыль превысила 100 млрд рублей, рентабельность капитала — 22%. В январе сохранился высокий спрос на кредиты со стороны розничных клиентов, что позволило выдать более 400 миллиардов рублей и нарастить кредитный портфель физических лиц на 1,3%», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.

Чистый процентный доход увеличился на 14,8% год к году и составил 148,7 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов. Чистая процентная маржа показывает стабильную динамику, отмечают в банке.

Чистый комиссионный доход вырос на 7,6% год к году и составил 39,7 млрд рублей. Темп роста без учета методологических изменений по программам лояльности и другим видам комиссий в январе составил 15%. Основным драйвером роста, как указывается в релизе, остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг.

Операционные расходы увеличились на 10,7% год к году и составили 49,1 млрд рублей, «в основном за счет индексации заработных плат персонала в связи с высокой инфляцией, пояснили в финучреждении. Отношение расходов к доходам при этом сохранилось на уровне прошлого года и составило 23,5%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь составили 36,4 млрд рублей. «Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму 16,9 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Без учета этого фактора объем расходов на резервы сопоставим с январем прошлого года», — уточнили в банке.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле изменилась незначительно и составила 2,4%.

Активы в январе выросли на 0,3% без учета валютной переоценки и составили 38,4 трлн рублей.



В январе корпоративным клиентам выдано более 0,9 трлн рублей. Кредитный портфель корпоративных заемщиков вырос на 1,2% и достиг 17,2 трлн рублей. Рост портфеля, номинированного в рублях, составил 1%.

Частным клиентам в январе выдано 404 млрд рублей за счет роста по всем сегментам. Совокупный розничный портфель за месяц увеличился на 1,3% и превысил 10,8 трлн рублей.

Объем средств физических лиц в январе сократился на 0,5 трлн рублей или на 3%, что «соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года», сообщили в кредитной организации. Продолжился рост остатков на счетах эскроу в связи с хорошей динамикой жилищного кредитования.



Объем средств юридических лиц в январе вырос на 0,4 трлн рублей или на 5%, частично компенсировав отток средств со счетов физических лиц, и достиг 9,4 трлн рублей.

Базовый и основной капитал в январе снизился на 12 млрд рублей — до 3,8 трлн и 3,9 трлн соответственно, а общий капитал — на 38 млрд рублей (до 5,1 трлн) вслед за отрицательной переоценкой части ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, ввиду высокой волатильности рынков в январе. При этом в расчет базового и основного капитала еще не включена прибыль за полный 2021 год, что будет сделано после проведения аудита, пояснили в банке.

Достаточность базового и основного капитала на 1 февраля составила 10,12% и 10,52% соответственно.