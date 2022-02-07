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ЦБ отметил расслоение экономических тенденций в регионах

07.02.2022 10:44
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Источник
Banki.ru

Итоги 2021 года для региональных экономик показывают относительно небольшое расслоение экономических тенденций в регионах: при сходных проблемах инфляции, высоких ценовых ожиданий и низкой безработицы рост промышленности, кредитования и доходов сходен в большинстве субъектов РФ, пишет «Коммерсант». Основная разница, как констатирует в региональном обзоре Банк России, — в инвестиционных трендах и в строительстве.

Банк России опубликовал подборку комментариев собственных территориальных главных управлений по состоянию региональных экономик на конец 2021 — начало 2022 года, которые позволяют оценить, в какой степени расходятся в темпах восстановления субъекты Федерации. Одновременно с ним Центр развития Высшей школы экономики проанализировал региональную статистику по доходам и инфляции за 2021 год, отвечая на более узкий вопрос — наблюдалось ли усиление регионального доходного неравенства в силу всплеска инфляции в конце 2021 года на фоне неравномерного роста доходов. «Нарезка» ГУ ЦБ точно совпадает с федеральными округами только в случае ЦФО, однако принципиальных расхождений в оценки это не вносит. В ВШЭ работают с данными ФО и регионов.

В целом ответ на вопрос: «Усилила ли пандемия расхождение региональных трендов в РФ?» — скорее отрицательный: во всяком случае, и в статистике ЦБ, и в комментариях ГУ ЦБ, как правило, упоминаются сходные процессы.

Банк России в таблице основных экономических показателей часть данных пересчитал в динамике к данным 2019-го, а не 2020 года, что позволяет снять «шумные» данные локдаунов прошлого года. Так, за исключением ЦФО, который обеспечил практически весь повышенный рост промпроизводства (32,9% ноября 2021 года к ноябрю 2019-го), промышленность росла однозначными темпами во всех макрорегионах РФ, кроме Дальнего Востока, где выпуск в ней сократился за два года на 2,8%. В торговле рост за два года выше всего на Северо-Западе (10,4%), на Урале и Дальнем Востоке она все еще ниже докризисных уровней (минус 2,8% и минус 1,3%), в остальных макрорегионах — рост за два года на 1,2% (Поволжье) — 5,9% (юг РФ). Ввод жилья за два года вырос более чем на 30% (Дальний Восток) и даже до 60% (Сибирь) везде, кроме Поволжья (3,6% роста).

С точки зрения домохозяйств тренды также довольно сходны. Сильной дисперсии безработицы в стране нет — лишь на Северном Кавказе она составляет 7,1% против среднероссийской 4,3%, в остальном она не сильно меньше или больше. Задолженность по потребкредитам и по ипотеке сходна на всей территории РФ (ипотеки относительно меньше в Поволжье). При этом, по расчетам ЦР ВШЭ (данные трех кварталов 2021 года к трем кварталам 2020-го), бенефициарами роста реальных доходов были ЦФО, СЗФО и ЮФО (пик роста реальных доходов в стране — в Санкт-Петербурге, 8,8%, Москва лишь немного отстала, 8,7%, в Москве безработица чуть выше), тогда как в остальной стране он составил около 1%. Лидер реального роста в зарплатах — ЦФО (5,9%), на юге РФ — нулевой рост в конце года, падения зарплат не отмечено нигде — а вот реальные денежные доходы снижались с 2019 года на Урале и Дальнем Востоке, в остальных макрорегионах они умеренно или быстро (ЦФО, Сибирь) росли.

Недвижимость, по оценкам ЦР ВШЭ, в 2021 году дорожала сопоставимо (15—20%, в столицах — 25—28%) во всех округах кроме Северо-Кавказского (6,3%). Региональные управления ЦБ в обзоре довольно дружно говорят о резких притоках туризма, дефиците рабочей силы в услугах, высокой потребительской активности и инфляционных ожиданиях — как в домохозяйствах, так и на предприятиях. Инфляция выросла довольно равномерно, выше всего по году она в Сибири (9,3%), ниже — в чуть выбивающихся данных Дальнего Востока (6,7%).

Потребительская активность в декабре 2021 — январе 2022 года повышалась в большинстве регионов страны под влиянием роста зарплат, потребительского кредитования и высоких инфляционных ожиданий. В ряде регионов Юга, Северо-Запада, Волго-Вятки и Дальнего Востока отмечалась повышенная загрузка туристической инфраструктуры. Вырос оборот ресторанов, кафе, организаций культуры и отдыха. Об этом говорится в очередном выпуске аналитического доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

 03.02.2022 17:32

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