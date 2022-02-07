​ФТС России перечислила в январе в бюджет на 134,1 млрд рублей ​больше прогнозного задания

Таможенные органы в январе 2022 года перечислили в федеральный бюджет 549,5 млрд рублей. Достигнутый фискальный результат на 32% (134,1 млрд рублей) превысил прогнозное задание, сообщила пресс-служба ФТС РФ.



Доходы от импорта товаров составили 54,5% от общей суммы администрируемых ФТС России платежей. Сумма платежей, взимаемых при ввозе товаров, в январе 2022 года достигла 327,7 млрд рублей, что больше аналогичного показателя 2021-го на 107,2 млрд рублей, уточнили в ФТС.



«Основной причиной роста доходов от импорта товаров явился рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 22%», — пояснили в службе.

Рост демонстрируют и платежи, взимаемые при экспорте товаров. Их сумма составила 262 млрд рублей, что на 142 млрд рублей превышает аналогичный показатель прошлого года.

Такая динамика экспортных платежей обусловлена увеличением сумм доходов от экспорта газа и прочих несырьевых, продовольственных товаров, сообщили в ФТС.