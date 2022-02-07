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Мосбиржа начинает торги фьючерсами на четыре отраслевых индекса

07.02.2022 12:00
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московская биржа с 8 февраля начинает на срочном рынке торги фьючерсами на четыре своих отраслевых индекса, говорится сообщении торговой площадки.

«8 февраля 2022 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги фьючерсами на отраслевые индексы Московской биржи. Новые контракты существенно расширят спектр торговых стратегий для частных и институциональных инвесторов: позволят открывать позиции на отдельные секторы российской экономики и предоставят дополнительные возможности хеджирования портфелей ценных бумаг», — говорится в релизе.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны сделки с расчетными фьючерсными контрактами на следующие индексы:

  • Индекс Мосбиржи нефти и газа (MOEXOG) — код контракта OGI.
  • Индекс Мосбиржи металлов и добычи (MOEXMM) — код контракта MMI.
  • Индекс Мосбиржи финансов (MOEXFN) — код контракта FNI.
  • Индекс Мосбиржи потребительского сектора (MOEXCN) — код контракта CNI.

Минимальный шаг цены составит 1 пункт, стоимость минимального шага цены — 1 рубль. Предварительный размер гарантийного обеспечения по контрактам не будет превышать 1,5 тыс. рублей за один контракт. К торгам будут допущены фьючерсы со сроками исполнения в июне и сентябре 2022 года.

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