Сбой на «СПБ Бирже» не привел к оттоку клиентов

Трехчасовая приостановка торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» в минувшую пятницу не привела к перетоку клиентов на Московскую биржу, пишет «Коммерсант». Объем торгов с иностранными бумагами на Московской бирже в конце недели остался на уровне предыдущих дней: так, объем торгов с ними на вечерней сессии составил 730 млн рублей при среднем объеме в предыдущие дни свыше 1 млрд рублей.

Отмечается, что объем сделок в валюте составил около 40 млн рублей против среднедневных 30 млн рублей. При этом участники рынка отмечают, что вечерние торги — одни из самых активных на «СПБ Бирже». По словам операционного директора «Фридом Финанса» Галины Карякиной, в это время на них приходится около 25—30% оборота. Она отметила, что это связано с торгами на американских биржах, в частности регулярная сессия на NASDAQ начинается в 17:00 мск.

Сбой стал одним из самых продолжительных на «СПБ Бирже» с 2015 года. В минувшую пятницу торги были приостановлены с 19 до 22 часов. В прошлом году длительность сбоев не превышала полутора часов. Самый длительный сбой был зафиксирован 8 марта 2019 года — с 11:12 до 14:35, однако в то время объем торгов был на порядок ниже (чуть больше 1 млрд долларов в месяц тогда против 1,3—1,4 млрд долларов в день в настоящее время). Из-за сбоя вечером в пятницу наблюдались нарушения в работе сервисов «ВКонтакте», Instagram, WhatsApp, «Ростелеком», МТС, Tele2. Вместе с тем Московская биржа работала без перебоев. Источник на рынке отметил, что «СПБ Биржа» разбирается в причинах неполадок.

Как отмечают участники рынка, сейчас нет свободного арбитража между биржевыми площадками по иностранным бумагам. Глава управления финансовых рынков «Открытие Инвестиции» Александр Логвинов уточнил, что в силу технических ограничений и отсутствия единого счета у большинства брокеров клиенты не имели оперативной возможности продолжить торговать на Московской бирже вместо «СПБ Биржи». Для этого, по словам эксперта, необходимо было подать поручение брокеру по переводу средств на счет для работы на Московской бирже, исполнение поручения происходит оперативно только в рабочее время. Логвинов добавил, что долгое время нельзя было понять, что будет с уже выставленными заявками на «СПБ Бирже» — исполнятся ли они при возобновлении торгов или будут сняты. Карякина пояснила, что хранение бумаг на двух площадках проходит в разрезе торговых счетов депо и каждый привязан к клиринговому центру бирж.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов отметил, что перетока между площадками не было, потому что пока на Московской бирже ликвидность в иностранных бумагах и их количество ниже, чем на «СПБ Бирже». Кроме того, по его словам, не так много розничных инвесторов можно отнести к активным спекулянтам и «вечер пятницы для большинства из них вряд ли можно считать активным периодом для торговли, чтобы срочно искать альтернативу СПБ на время технической приостановки торгов». К тому же большая часть сделок с иностранными бумагами на Московской бирже заключается в рублях, а это дополнительные издержки, пояснила Карякина.

Вместе с тем в дальнейшем, по словам участников рынка, конкуренция за клиентов в сегменте иностранных ценных бумаг будет только возрастать. В частности, Московская биржа активно расширяет доступные для торговли бумаги, в том числе за валюту.