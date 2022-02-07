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У детей и подростков появятся собственные аккаунты на портале госуслуг

07.02.2022 12:44
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Несовершеннолетние граждане смогут стать пользователями единого портала госуслуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов», — отметил глава Кабмина на совещании с вице-премьерами 7 февраля.

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале.

«Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение», — говорится в сообщении правительства.

Мишустин напомнил, что портал госуслуг создан для того, чтобы гражданам было проще общаться с госорганами, быстро и эффективно решать свои повседневные вопросы.

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