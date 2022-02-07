Россияне смогут направлять в ЦБ информацию о теневых контролирующих лицах финорганизаций

Граждане смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций через специальный сервис, сообщает пресс-служба регулятора.

«Сервис Банка России поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций», — говорится в релизе.

С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.

«Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — отметила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.