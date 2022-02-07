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Официальный курс доллара снизился на 37 копеек, евро — на 60

07.02.2022 13:34
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 8 февраля.

Курс доллара понизился на 37,03 копейки, составив 75,6806 рубля (76,0509 рубля на 7 февраля). Курс евро опустился на 59,82 копейки до 86,5181 рубля (с 87,1163 рубля на 7 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,58 рубля (минус 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:09 мск стоил 86,32 рубля (минус 61 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 75,51 до 76,08 рубля за доллар и от 86,26 до 86,99 рубля за евро.

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