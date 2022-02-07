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Экс-сотрудник банка в Воронеже осужден за взятки от клиентов

07.02.2022 14:12
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Воронеже бывший сотрудник банка, получавший взятки от клиентов за урегулирование вопросов кредитной задолженности, отправится в колонию по решению суда, говорится в сообщении областной прокуратуры.

«Сегодня, 7 февраля 2022 года, Советским районным судом Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего работника одного из банков 37-летнего Максима Прохоренко. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения)», — говорится в релизе.

Как установлено судом, в период с 2017-го по 2018 год Прохоренко, являясь главным экономистом службы по работе с проблемной задолженностью физических лиц одного из банков Воронежа, разработал преступный план, согласно которому он путем обмана, с использованием своего служебного положения похищал денежные средства граждан.

В частности, он получал деньги в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, обещая помочь в урегулировании проблемной задолженности по просроченным ипотечным договорам путем заключения мировых соглашений в суде между банком и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Обманным путем он похитил и причинил потерпевшим ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных организациях, сроком на три года.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

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