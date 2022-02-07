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Из ЦБ уходит первый замглавы департамента информационной безопасности Артем Сычев

07.02.2022 14:17
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев покидает службу с 14 марта, сообщил он на своей странице в Facebook.

«С 14 марта я покидаю Банк России. Завершилась работа над реализацией «Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019—2021 годов». Многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать. Надеюсь, команда ДИБ сможет довести до конца то, что начато, и приступить к новым интересным задачам», — написал Сычев.

Он также добавил, что «теперь открыт для новых предложений».

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