Из ЦБ уходит первый замглавы департамента информационной безопасности Артем Сычев

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев покидает службу с 14 марта, сообщил он на своей странице в Facebook.

«С 14 марта я покидаю Банк России. Завершилась работа над реализацией «Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019—2021 годов». Многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать. Надеюсь, команда ДИБ сможет довести до конца то, что начато, и приступить к новым интересным задачам», — написал Сычев.

Он также добавил, что «теперь открыт для новых предложений».