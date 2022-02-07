​Число жалоб в Банк России снизилось почти на 10% в 2021 году

За 2021 год в Банк России на рассмотрение поступило 250,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 9,9% меньше, чем за 2020 год. Такие данные представлены в «Отчете о работе с обращениями», подготовленном Службой регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Основной фактор снижения — сокращение поступления жалоб в отношении кредитных организаций по вопросам реструктуризации кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, уточнили в ЦБ.

Наиболее существенно сократилось число жалоб на банки (минус 27%) — во многом благодаря тому, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом, поясняет регулятор. Без учета этих обращений, которые были актуальны в первые месяцы пандемии, количество жалоб уменьшилось в 2021 году на 13,9%. Вместе с тем люди чаще жаловались на банки в связи с мошенническими действиями (плюс 36,8%), среди которых преобладает телефонное и кибермошенничество.



Основной прирост жалоб на страховые компании (плюс 20%) пришелся на ОСАГО. «Сказался эффект низкой базы 2020 года, когда ограничения из-за COVID-19 привели к снижению продаж полисов ОСАГО и количества ДТП. Более актуальными, в частности, стали темы неверного применения коэффициента «бонус-малус», отказа в заключении договора ОСАГО, необоснованного досрочного расторжения договоров ОСАГО. Нарушения сроков выплаты страхового возмещения, напротив, реже вызывали претензии потребителей — в результате индивидуальной работы Банка России со страховыми компаниями», — говорится в отчете.

Рост жалоб на МФО (плюс 37,2%) был во многом вызван деятельностью неформальной группы, участники которой нарушали или ущемляли права потребителей. Как уже сообщалось, Банк России исключил из реестра шесть организаций, входивших в эту группу, что привело к заметному снижению числа обращений в отношении МФО в конце года. Кроме того, принятие закона, ограничившего возможность кредитора общаться с родственниками и знакомыми должника, спровоцировало всплеск в III квартале жалоб по вопросам взыскания просроченной задолженности.

«Принятые меры против навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг, заработавшие с конца 2021 года, должны способствовать сокращению жалоб заемщиков», — полагают в Банке России.

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг Банк России получил в 1,7 раза больше жалоб, чем за 2020 год. Такую динамику регулятор связывает с массовым выходом на фондовой рынок начинающих инвесторов, а также с поступлением значительного количества жалоб на компании с отозванной лицензией.

Число жалоб в отношении субъектов коллективных инвестиций снизилось на 17,2%, прежде всего за счет сокращения жалоб на переходы из одного пенсионного фонда в другой.

Жалобы на мисселинг (минус 1,1%) по-прежнему вызваны в основном некорректными продажами полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни. Вступление в силу новых требований повысит потребительскую ценность таких продуктов и сделает их более прозрачными и понятными для граждан, рассчитывают в Центробанке.