АСВ потребовало 0,6 млрд рублей с бывших руководителей ПФС-Банка

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (ПФС-Банк), к субсидиарной ответственности в общем размере порядка 0,6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщило АСВ.

ПФС-Банк был лишен лицензии 17 января 2020-го и признан банкротом в сентябре того же года. АСВ выступает конкурсным управляющим.

В ходе конкурсного производства агентство установило, что ПФС-Банк выдавал кредиты организациям и индивидуальным предпринимателям, заведомо неспособным исполнить принятые на себя обязательства. Данные действия привели к ухудшению финансового положения и банкротству банка, и эти обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, указывает конкурсный управляющий.

Ранее ЦБ сообщал о выявлении в действиях бывших должностных лиц банка признаков вывода активов путем кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью либо заведомо неспособных исполнить обязательства.

В сообщении АСВ уточняется, что его иск на 0,6 млрд рублей подан в отношении Газина И. А., Цюкшо К. Е., Петренко К. В., Мацковой Л. К., Панкратова И. С., Пряды А. Н.

Напомним, что Игорь Газин был председателем правления ПФС-Банка, Кирилл Цюкшо входил в правление и в наблюдательный совет кредитной организации. Константин Петренко, Алексей Пряда, Любовь Мацкова, Игорь Панкратов также были членами набсовета, Петренко его возглавлял. Петренко и Газин входили в число совладельцев банка.



«Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка», — подчеркивают в АСВ.