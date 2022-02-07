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Опрос: отцы чаще матерей видят будущее своих дочерей в сфере экономики и финансов

07.02.2022 15:34
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Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рассказывая о своих мечтах относительно будущего несовершеннолетних сыновей, 4% родителей видят своего ребенка в сфере экономики и финансов, при этом женщины чаще, чем мужчины, хотят карьеру в сфере экономики для своего сына (5% и 2% соответственно), свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли родители несовершеннолетних детей из всех округов страны.

По данным исследования, также 6% родителей девочки видят будущее своей дочери в сфере финансов, при этом женщины реже мужчин мечтают об экономической карьере своего ребенка (4% и 9% соответственно).

Еще 26% родителей признались, что хотят видеть своих мальчиков специалистами сферы информационных технологий, 10% — сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% — медицинскими работниками. В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали на производстве или в нефтегазовой сфере, а 3% родителей мечтают о научной работе для своих сыновей. Еще по 3% родителей видят карьеру сыновей в индустрии спорта или юриспруденции, 2% — в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии.

Каждый пятый родитель девочки видит будущее своей дочери в медицине, еще 11% — в IT. По 5% респондентов хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, 4% — в силовых структурах или МЧС. О научной карьере для девочки мечтают 3%. Видеть свою дочь педагогом или специалистом нефтегазовой сферы хотят также по 3% родителей, по 2% — сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты. По 1% опрошенных видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.

Отмечается, что отцы чаще хотят, чтобы сыновья строили карьеру в IT и производстве, матери — в медицине и экономике. Для дочерей отцы чаще мечтают о работе в IT и экономике, матери — в медицине и фитнес-сфере.

Наиболее высокие зарплатные ожидания в этом году также демонстрируют работники сферы IT и телекома — в среднем 178,5 тыс. рублей в месяц.

 26.01.2022 11:40

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