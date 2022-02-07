Чрезвычайная страховая компания передаст свой перестраховочный портфель «Ингосстраху»

Столичная Чрезвычайная страховая компания передаст свой портфель по договорам перестрахования «Ингосстраху». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Банка России.

ЧСК входит в группу компаний «Ингосстрах». В уведомлении о передаче перестраховочного портфеля поясняется, что такое решение было принято в целях оптимизации бизнеса в группе компаний.



Кредитор вправе письменно отказаться от замены перестраховщика в течение 45 дней с момента опубликования уведомления, уточняется в документе. Это повлечет досрочное прекращение договора и возврат страхователю части уплаченной страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор, и сроком, в течение которого он действовал.