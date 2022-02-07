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Чрезвычайная страховая компания передаст свой перестраховочный портфель «Ингосстраху»

07.02.2022 17:39
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Чрезвычайная страховая компания Ингосстрах

Столичная Чрезвычайная страховая компания передаст свой портфель по договорам перестрахования «Ингосстраху». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Банка России.

ЧСК входит в группу компаний «Ингосстрах». В уведомлении о передаче перестраховочного портфеля поясняется, что такое решение было принято в целях оптимизации бизнеса в группе компаний.

Кредитор вправе письменно отказаться от замены перестраховщика в течение 45 дней с момента опубликования уведомления, уточняется в документе. Это повлечет досрочное прекращение договора и возврат страхователю части уплаченной страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор, и сроком, в течение которого он действовал.

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