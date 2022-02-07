В России с начала года пресечена деятельность третьей группировки хакеров

Следователи МВД России просят Тверской суд Москвы отправить в СИЗО шесть человек в рамках уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, они проходят по одному уголовному делу и являются подозреваемыми.

«В Тверской суд Москвы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых человек, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»)», — рассказала пресс-секретарь суда Ксения Розина. По ее словам, судебные заседания начнутся в ближайшее время.

Это третья хакерская группировка, деятельность которой была пресечена в России с начала 2022 года. Ранее по делу о кибермошенничестве в Москве были арестованы члены хакерских группировок REvil и The Infraud Organization, некоторые из них были отправлены под домашний арест в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.

По данным источника ТАСС, фигуранты дела о кибермошенничестве были задержаны в разных регионах России. «По данным следствия, они обладают специальными познаниями в сфере международных платежных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети Интернет», — рассказал собеседник агентства.



Среди задержанных — генеральный директор ООО «Кинокомпания «Саратовфильм» Денис Пачевский, индивидуальный предприниматель Александр Ковалев, сотрудник ООО «Транстехком» Артем Быстрых, сотрудник ООО «Гет-нет» Артем Зайцев и двое безработных — Владислав Гилев и Ярослав Соловьев. Срок следствия по делу установлен до 4 мая. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.