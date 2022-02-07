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Основные фондовые торги в РФ закрылись разнонаправленно

07.02.2022 19:04
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял символические 0,01% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 470,78 пункта. Индекс РТС вырос на 0,64% до отметки 1 445,2.

Акции «Магнита» подешевели на 1,74%, «Полюса» — на 1,23%, «Газпрома» — на 1,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,61%, «Яндекса» — на 0,55%, VK — на 0,21%. Бумаги МТС повысились в цене на 0,32%, «Норникеля» — на 0,19%, Московской биржи — на 0,16%, СберБанка — на 0,06%.

В течение основной сессии индекс Мосбиржи «продолжил консолидироваться в диапазоне 3 450—3 500 пунктов на фоне безыдейности на внутреннем рынке, а также на пониженном уровне торговой активности. <…> Основное давление на индекс Мосбиржи оказывали «фишки» нефтегазового сектора», — комментирует главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«Инвесторам по-прежнему интересны покупки, но не хватает дополнительного импульса для них. Техническая коррекция в нефти только подчеркивает это наблюдение. В то же время стоит признать, что без геополитического стресса инвесторы стали более уверенны в приобретениях и уже не бегут от рисков», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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