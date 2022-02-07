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Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

07.02.2022 19:20
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 75,6 рубля, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил примерно 86,52 рубля (минус 41 копейка).

В ходе сессии было проведено 43,3 тыс. сделок с долларом на 2,3 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро почти на 400 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,4—76,08 рубля за доллар и 86,14—86,99 рубля за евро.

«Обновление нефтью Brent максимумов способствовало усилению позиций отечественной валюты. Исключение доли геополитического риска также играет в пользу рубля», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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