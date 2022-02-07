Туроператоры предупредили о повышении цен на отдых в Турции на 50%

Цены на организованный отдых в Турции уже во второй половине весны могут вырасти на 50%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Сейчас идет акция раннего бронирования, и, по данным туроператоров, цены в евро на отдых в отелях по сравнению с прошлым летним сезоном выросли в среднем на 10%. В частности, в ANEX Tour сообщили о подорожании на 10%, а в Pegas Touristic и PAC Group — на 5—15%. В рублевом эквиваленте рост более значителен из-за падения курса — на 20—25%.

Однако, несмотря на рост цен, кампания раннего бронирования идет хорошими темпами. Это объясняется несколькими факторами, сообщают в АТОР: лояльными правилами Турции для въезда туристов, возможностью брать туры в рассрочку, которую предоставляют туроператоры, условиями оплаты, которые минимизируют риски туриста, если власти внезапно закроют авиасообщение со страной, а также скидками по акции раннего бронирования, которые предоставляют отели. Последние, по данным туроператоров, в отдельных случаях могут достигать 60%, а в среднем составляют 30—40%.

После окончания раннего бронирования (как правило, оно идет до конца марта, у отдельных туроператоров — до конца апреля) игроки рынка прогнозируют повышение цен на 25—50%. Они поясняют, что хорошие темпы покупки туров зимой обеспечили загрузку отелей летом и им невыгодно будет продлевать кампанию скидок. По этой же причине не стоит ждать и «горящих» туров летом.

В АТОР также обращают внимание на то, что по сравнению с сезоном 2021 года отели на лето сейчас активно бронируют европейцы, в том числе туристы из Германии и Великобритании.

Сейчас цена пакета с перелетом, проживанием, питанием, страховкой и трансфером на десять ночей в трехзвездочном отеле с вылетом в начале июня на двоих взрослых начинается от 60 тыс. рублей, в четырехзвездочном — от 63 тыс., в пятизвездочном — от 88 тыс.



С 15 апреля прошлого года авиасообщение с Турцией было закрыто из-за резкого роста числа случаев заболевания COVID-19. В июне было объявлено о возобновлении полетов, и спрос на отдых в Турции резко подскочил. Соответственно, поднялись и расценки. Если до отмены полетов десятидневный тур на двоих в пятизвездочном отеле с вылетом из Москвы стоил 75—80 тыс. рублей, то за пару дней после возобновления он подорожал на 50—80%.