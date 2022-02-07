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Компания «МТС» запустила продажу iPhone по подписке

07.02.2022 21:58
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Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МТС

Компания «МТС» совместно с Forward Leasing запускает программу подписки на смартфоны. Сервис получил название «МТС Upgrade». Он дает возможность пользоваться смартфонами Apple по цене от 3 тыс. рублей в месяц и при желании регулярно менять их на новые модели, поясняется в релизе МТС.

В рамках программы подписки клиент получает смартфон за ежемесячную плату. В отличие от обычной рассрочки, по программе «МТС Upgrade» клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства и далее может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Оставшиеся 40% при этом выплачивать не нужно: достаточно вернуть прежний смартфон и продолжить вносить ежемесячную плату за подписку на новое устройство. «Таким образом можно экономить 40% цены смартфона, если каждый год менять его по подписке на новый», — подчеркивается в релизе.

При желании клиент может не делать апгрейд на новую модель, а выкупить гаджет в собственность. В любой момент можно внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость смартфона не погасится полностью.

Программа «МТС Upgrade» доступна во всех собственных магазинах розничной сети МТС. По ней можно приобрести почти все актуальные модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE.

«Оставить заявку на оформление программы «МТС Upgrade» можно в любом магазине МТС, а также на сайте forward-leasing.ru. В последнем случае процесс оформления происходит полностью онлайн и занимает несколько минут. После того как заявка будет одобрена, можно выбрать на карте любой магазин МТС и прийти в него за новым iPhone — сотрудники выдадут смартфон за пару минут, все необходимые документы оформляются в электронном виде. Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет и имеющий гражданство РФ. Платежи за смартфон можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или в мобильном приложении Forward», — отмечается в сообщении.

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Комментарии

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nApTu3aH
08.02.2022 00:12
<p>Видимо, параллельно должна появиться новость, что МТС продает годовалые айфоны за полцены? Или они их как новые впаривать планируют? :о)</p>
0
sukraloza
08.02.2022 12:09
<p>а можно хлеба с колбасой по подписке купить? а то от айфона то сытнее не будешь</p>
0

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