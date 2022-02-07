ФТС: внешнеторговый оборот России в 2021 году достиг 789,4 млрд долларов

Внешнеторговый оборот России в 2021 году составил 789,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 37,9%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 197,3 млрд долларов, что на 92,6 млрд больше, чем в январе — декабре 2020 года.

Экспорт России за 12 месяцев составил 493,3 млрд долларов (плюс 45,7%). Основой российского экспорта по традиции стали топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,3% (в январе — декабре 2020 года — 49,7%).

Российский импорт за отчетный год составил 296,1 млрд долларов и по сравнению с январем — декабрем 2020 года увеличился на 26,5%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,2% (в предыдущем году — 47,6%).



ФТС на днях также представила предварительные данные по импорту товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2022 года. Показатель составил 20 млрд 617,2 млн долларов, увеличившись по сравнению с январем 2021 года на 37,2%.