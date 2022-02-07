Клиенты Альфа-Банка смогут обновить данные паспорта в мобильном приложении

Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном приложении. Как поясняется в сообщении банка, новая услуга позволяет актуализировать данные, если произошла замена документа при достижении клиентом 20 или 45 лет, утере паспорта или по другим причинам, — для этого не нужно приходить в офис специально.

Чтобы обновить данные, нужно открыть мобильное приложение банка, выбрать «Паспорт» в разделе «Мои данные» профиля и разместить паспорт перед камерой смартфона. Сначала распознается главный разворот паспорта (вторая и третья страницы), после сканируется страница со сведениями о ранее выданных паспортах. Затем клиент подтверждает данные, и они поступают в систему банка.

Распознавание данных паспорта выполняется в режиме реального времени. Изображения с персональными данными не передаются на обработку в сторонние сервисы и поступают сразу в банк. Это безопасно как для клиента, так и для банка, подчеркивается в сообщении.



«Решение реализовано совместно с компанией Smart Engines за счет применения энергоэффективных алгоритмов искусственного интеллекта. Такие алгоритмы минимизируют углеродный след и заботятся об экологии», — отмечается в релизе.