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Клиенты Альфа-Банка смогут обновить данные паспорта в мобильном приложении

07.02.2022 21:56
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Альфа-Банк предложил клиентам возможность обновить паспортные данные прямо в мобильном приложении. Как поясняется в сообщении банка, новая услуга позволяет актуализировать данные, если произошла замена документа при достижении клиентом 20 или 45 лет, утере паспорта или по другим причинам, — для этого не нужно приходить в офис специально.

Чтобы обновить данные, нужно открыть мобильное приложение банка, выбрать «Паспорт» в разделе «Мои данные» профиля и разместить паспорт перед камерой смартфона. Сначала распознается главный разворот паспорта (вторая и третья страницы), после сканируется страница со сведениями о ранее выданных паспортах. Затем клиент подтверждает данные, и они поступают в систему банка.

Распознавание данных паспорта выполняется в режиме реального времени. Изображения с персональными данными не передаются на обработку в сторонние сервисы и поступают сразу в банк. Это безопасно как для клиента, так и для банка, подчеркивается в сообщении.

«Решение реализовано совместно с компанией Smart Engines за счет применения энергоэффективных алгоритмов искусственного интеллекта. Такие алгоритмы минимизируют углеродный след и заботятся об экологии», — отмечается в релизе.

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