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Meta: комментарии о возможном уходе с европейского рынка не касаются России

07.02.2022 21:57
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ТАСС

Комментарии компании Meta по перспективам работы в Европе касаются только Европейского союза. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель компании в ответ на вопрос, относятся ли соображения о том, что новые регуляторные меры могут привести к уходу соцсетей Facebook и Instagram с европейского рынка, также и к странам за пределами ЕС, где действуют или планируются к принятию аналогичные меры, например к России.

«Мы совершенно не хотим и не планируем уходить из Европы, но реальность такова, что Meta и многие другие компании, организации и сервисы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы предоставлять глобальные сервисы. Как и другие компании, мы следуем европейским правилам и полагаемся на стандартные договорные положения и соответствующие меры защиты данных для предоставления этих сервисов. Бизнесу нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе, и, как и более 70 других компаний из широкого спектра отраслей, мы внимательно следим за тем, как это может потенциально повлиять на наши европейские операции по мере развития ситуации», — сказала представитель Meta.

«Хотим уточнить, что это касается только передачи данных между США и Европейским союзом», — добавила она.

Ранее ряд американских СМИ обратили внимание на отчет Meta для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором указывалось, что компания может быть вынуждена рассмотреть возможность прекращения работы своих соцсетей в Европе из-за новых мер регулирования в этом регионе.

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