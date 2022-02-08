Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи немного растет на утренних торгах

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,315 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил примерно 86,035 рубля (минус 24 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,265—75,58 рубля за доллар и 85,985—86,3475 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:16 прибавляет 0,08% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 473,59 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.