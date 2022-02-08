Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2022 год

МЭР повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные федерального чиновника, уточняя, что информацию подтвердил близкий к Кабинету министров собеседник, а также источник, знакомый с оценками Минэкономразвития.

Отмечается, что показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента. В конце сентября прошлого года Путин поручал правительству до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития (включает показатель инфляции) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022—2024 годов.

Представитель министерства заявил, что динамика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов, прежде всего темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах — ключевых производителях сельхозпродукции, уточнил собеседник.

Федеральный чиновник добавил, что сейчас власти активно обсуждают, какой объем бюджетных средств будет доступен в этом году дополнительно к уже предусмотренным в законе суммам; по его словам, по итогам 2022 года ожидаются сверхплановые доходы: необходимо более точно понять их сумму, чтобы оценить, какими ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего послания президента Федеральному собранию, кроме того, могут возникнуть и другие расходы, пока не предусмотренные в законе о бюджете, — например, на индексацию госконтрактов из-за удорожания стройматериалов.

По последним данным Росстата, за неделю с 22 по 28 января инфляция в России замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее, при этом, по оценке Минэкономразвития, в годовом выражении рост цен ускорился до 8,82% (на 28 января) после 8,64% (на 21 января) по итогам 2021 года. Росстат оценил инфляцию в 8,4% — это максимум с 2015 года, когда она была на уровне 12,9%.