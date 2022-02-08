Россияне хранят во вкладах зарплату за полгода

Объем вкладов в российских банках на 1 декабря 2021 года составил 36,4 трлн рублей, показала статистика Центробанка. В среднем на человека в России приходится 249 тыс. рублей вкладов в банках. При этом наблюдается значительная дифференциация вкладов как по размеру у отдельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ. В частности, москвичи в шесть раз «богаче» жителей остальных регионов, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости на основании расчетов агентства «РИА Рейтинг».

Как поясняется, расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (средства физических лиц суммарно в рублях и в валюте на счетах, депозитах и остатках на счетах эскроу). Доходы населения брались в среднем за 12 месяцев (с октября 2020 года по сентябрь 2021-го). Изменение вкладов за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2021 года к объему вкладов на 1 декабря 2020-го.

Средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается в 83 раза.

Лидирует в рейтинге Москва, на порядки опережая регионы в конце списка и существенно превосходя результаты ближайших регионов. Отчасти это объясняется достаточно высокими зарплатами, при этом в ряде нефтегазовых регионах они даже выше, чем в Москве, но столица уверенно удерживает лидерство. Сильное опережение Москвы в части банковских вкладов, скорее всего, обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан — долларовых миллионеров и миллиардеров, которые преимущественно живут в Москве, и соответственно в столице формируют свои очень большие сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%). По оценкам аналитиков «РИА Рейтинг», примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультрабогачами, то есть у обычных москвичей сбережения составляют примерно 500—600 тыс. на человека, что все равно является хорошим результатом.

Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 539 тыс. рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они, конечно, тоже есть, и конечно, они несколько «завышают» результаты обычных петербуржцев.

Стоит отметить, что обе столицы, как правило, опережают среднероссийскую динамику. При этом несколько лет назад Петербург догонял Москву по размеру вкладов, но последние пару лет тут наблюдается паритет. В 2020 году Москва и Петербург показали практически одинаковый прирост (12,5% против 11,1%), а в 2021 году Северная столица несколько опередила Москву (14,2% и 13,3%).

В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Мурманская область. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств в банках находятся в диапазоне от 274 тыс. до 384 тыс. рублей. Помимо первой десятки только еще в одном регионе (Московская область — 260 тыс. рублей) среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ.

Меньше всего денег в банках на душу населения на последнюю отчетную дату было в Ингушетии (12,7 тыс. рублей на человека). Достаточно низкий схожий результат — в Чеченской Республике (13,8 тыс. рублей на человека). Стоит отметить, что в последний год Чеченская Республика показала очень сильный прирост вкладов, а динамика за последние несколько лет говорит о быстром развитии рынка банковских услуг в этих двух регионах.

Помимо двух вышеназванных субъектов, также в последней десятке представлены следующие регионы России: Республика Дагестан (28,6 тыс. рублей), Республика Тыва (35,7 тыс. рублей), Карачаево-Черкесская Республика (39,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарская Республика (47,2 тыс. рублей), Республика Алтай (53,3 тыс. рублей), Республика Калмыкия (54,5 тыс. рублей), Республика Адыгея (64,3 тыс. рублей) и Республика Северная Осетия — Алания (71,3 тыс. рублей). Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в четыре раза уступает среднероссийскому результату и в 15 раз проигрывает Москве. Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов можно объяснить слабым развитием местного рынка банковских услуг.

В половине регионов рост вкладов оказался двузначным.

В последний год явным лидером по приросту вкладов является Ненецкий автономный округ, где вклады выросли более чем на 40%, а Чеченская Республика показала второй результат по приросту — плюс 23,2%. Как показали результаты исследования в 40 регионах, прирост вкладов оказался двузначным в процентном исчислении. И лишь в четырех регионах прирост не дотянул до 5%.

Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние 12 месяцев средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно 25 тыс. рублей. При этом в Москве прирост накоплений составил почти 124 тыс. рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в НАО выросли на 95 тыс. за последние 12 месяцев, а петербуржцам удалось за год скопить примерно 67 тыс. рублей, что является третьим результатом по абсолютному приросту вкладов. Четверыми по темпам сбережения стали жители ЯНАО (плюс 53 тыс. рублей на вкладах за последние 12 месяцев). В остальных регионах прирост не превышал 32 тыс. рублей, а типичный результат для российских регионов — плюс 13 тыс. рублей.

В среднем объем вкладов равняется 6,5 среднемесячной зарплаты.

Сбережения населения очень часто воспринимаются как финансовая подушка на черный день. В среднем по России соотношение сбережений и зарплат находится на уровне выше шести (сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за срок чуть более чем полгода). При этом медианное среди регионов значение заметно ниже — 4,8, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны зарплатам за пять месяцев.

Москва, как и во многих других компонентах, лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют зарплату почти за 13 месяцев. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультрабогатые люди, которые вообще не живут на зарплату, а скорее на доходы от собственности, поэтому для среднего москвича этот показатель существенно завышен статистикой.

Вторую строчку по соотношению сбережений и зарплаты, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10, далее идут — Калининградская область (вклады равняются 7,8 средней зарплаты), Самарская область (6,9), Ярославская область (6,4) и Чувашская Республика (6,2). Обращает на себя внимание, что наибольшей бережливостью относительно своих зарплат отличаются многие жители центральных регионов России.

В нижней части рейтинга по данному соотношению находятся национальные республики. Но такой результат, отмечают аналитики, вряд ли говорит об их излишней расточительности или слабой бережливости, скорее всего, жители этих регионов предпочитают другие способы сбережения — наличные деньги, недвижимость или другие варианты.

По мнению аналитиков, объем вкладов населения в ближайший год может немного замедлить свой рост. Во-первых, по-прежнему достаточно сильно развивается фондовый рынок, а падение стоимости акций в конце прошлого года и начале текущего порой увеличивает желание инвестировать в фондовый рынок со стороны новичков, считают эксперты. Во-вторых, рост ставок по ипотеке охладит первичный рынок жилья, что скажется на росте остатков на счетах эскроу. При этом будет действовать и противоположный фактор. Рост ставок по вкладам, увеличит их прирост в части капитализации процентов, а также повысит их привлекательность. Региональная картина в большей степени будет следовать за динамкой зарплат, а также за изменениями на локальном рынке жилья.