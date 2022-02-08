​АСВ вновь взыскивает с экс-руководства страховой компании «Ангара» 1,85 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Иркутской области в привлечении контролировавших АО «СК «Ангара» лиц к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 1,85 млрд рублей убытков, говорится в определении суда.



Апелляционную жалобу АСВ Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 9 марта.

В качестве ответчиков по делу заявлены три физических лица (бывшие руководители должника Александр Романенко и Лариса Фролова, а также Александр Кондратенков), ООО «Экспертно-Финансовая инвестиционная компания» и АО «Страховая компания «Опора».

Областной арбитражный суд 29 июля 2019 года признал страховую компанию «Ангара» несостоятельной (банкротом), в отношении нее было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В ходе процедуры банкротства установлено, что контролировавшими страховую организацию лицами совершались действия по существенному увеличению объема обязательств ООО «СК «Ангара» в отсутствие встречного предоставления в виде реальной передачи активов, в результате которых страховщику были причинены убытки.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролировавших страховую организацию лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.