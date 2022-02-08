Неплательщиков зарплат могут лишить имущества

Генеральная прокуратура инициировала разработку законопроекта, согласно которому у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплаты долгов по зарплате, пишут «Известия». Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» сейчас разрабатываются в структурах Минтруда, отметили в Генпрокуратуре. Там напомнили, что Государственные инспекции труда (ГИТ) в регионах еще в 2019 году получили полномочия по принудительному взысканию зарплат с работодателей без обращения в суд. Но на практике до второй половины 2021 года большинство задолженностей все равно взыскивалось по судебным приказам, которые выдавались по прокурорским заявлениям.

По действующему закону «Об исполнительном производстве», если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только из денег с его текущих счетов, пояснили в Минтруде. А за счет имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом. По информации Генпрокуратуры, после обращения ведомства в Минтруд там началось обсуждение поправок в закон, которые позволят гасить долги по зарплате в том числе и за счет изъятия имущества должника. С таким предложением выступил Роструд.

Эксперт по рынку труда, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления Любовь Храпылина не поддержала предложение изымать у работодателя имущество ради выплаты заработных плат. По ее словам, если изымут какие-то нужные для производственной деятельности инструменты, оборудование, предприятие просто закроется, а люди лишатся рабочих мест. Как отметил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, есть другие варианты, которые можно было бы использовать. Первый — установить приоритет выплат зарплаты по сравнению с уплатой налогов. Еще один возможный механизм — создание фондов, которые бы гасили долги по зарплате в случае банкротства предприятий, пояснил Соколов.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу «своевременной». Она также отметила, что в случае возникновения просроченной задолженности предприятия перед сотрудниками было бы разумно накладывать арест на имущество компании до выяснения обстоятельств.