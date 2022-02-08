Все новости

Долги концертно-театральной индустрии РФ перед зрителями достигли 8 млрд рублей

08.02.2022 09:24
1 184
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Концертно-театральная индустрия накопила долги перед зрителями на 8 млрд рублей за два последних года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

«В 2020 году правительство РФ ввело в отрасли возможность выдачи ваучеров, то есть перенос даты концертов без возврата денег за билеты. К сегодняшнему дню на руках у зрителей накопилось около 5 млн билетов на общую сумму 8 млрд рублей. Представители отрасли вот уже два года не могут выполнить свои обязательства, потому что для этого необходимо вернуться к работе с возможностью 100-процентной загрузки залов», — сказала Шпигальских, слова которой привела пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, за два последних года по всей стране было перенесено и отменено не менее 15 тыс. мероприятий. Падение выручки на сегодняшний день составило более 90%, в большинстве регионов работа отрасли официально запрещена или ограничена.

«И даже при попытках хоть как-то проводить мероприятия (при смягчении ограничений до 50% загрузки залов) площадки наказывают за незначительные нарушения вроде снятия защитной маски одним из зрителей. Санкции — закрытие на срок до 90 дней и штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей. При таких условиях невозможно хоть как-то выйти на окупаемость, если не закрепить личную ответственность гражданина за неисполнение санитарных правил, а не перекладывать ее на бизнес», — подчеркнула Шпигальских.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, сфера культуры была признана одной из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В то же время прямые субсидии по решению правительства России получил только ее государственный сегмент — в мае 2020 года на сумму 3,8 млрд рублей.

«Негосударственный сектор культуры нуждается в прямых субсидиях на заработные платы для сотрудников и аренду помещений театров и концертно-досуговых площадок. В странах Европы практика прямой финансовой поддержки концертной индустрии стала повсеместной, государство на период вынужденного простоя покрывает ей от 60% до 90% заработных плат», — добавила общественный омбудсмен.

Шпигальских напомнила о проблеме «налоговой ловушки», которая стала дополнительным ударом по концертной индустрии. Концертные организации, работающие по системе УСН (а это большинство) в период отсутствия деятельности были вынуждены заплатить единый налог в пять — семь раз выше, чем в обычное время. Проблема вызвана переносом концертов на неопределенный период, однако налоговое законодательство не позволяет принять к учету расходы, понесенные предпринимателями на их подготовку. В итоге налог приходится платить с несуществующей прибыли.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Хоум Кредит Банк проводит акцию «Марафон праздников» по кредитным картам
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%
Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%
Аналитики подсчитали траты банков на командировки сотрудников в 2021 году