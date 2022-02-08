8 февраля. О чем пишут газеты

📰 Рубль пока не может сам задавать свой курс, поскольку его динамика в основном отражает геополитические риски, которые Банк России пытается сгладить, рассказал «Российской газете» персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Павел Макаров. По его словам, в рамках относительно оптимистичного сценария (некоторое улучшение геополитической ситуации и приостановка покупок валюты ЦБ) краткосрочно рубль может укрепиться ближе к отметке 75 за доллар. Однако в случае реализации негативного сценария рубль, вероятно, останется под давлением, отметил эксперт, уточнив, что в этом случае даже при цене на нефть в 100 долларов за баррель валютный курс может находиться на уровне 77—78 за доллар.

📰 Цены на российскую нефть Urals 7 февраля превысили 95 долларов за баррель, обогнав на 2,5 доллара стоимость эталонного сорта Brent, пишет «Российская газета». Как правило, все происходит наоборот, и марка Urals торгуется с дисконтом в 1—3 доллара к Brent. Спрос на нефть растет в том числе из-за газового кризиса и высоких цен на него. При этом сами ценовые рекорды Urals не особенно влияют на мировой рынок, так как большая часть российской нефти продается по долгосрочным контрактам. По биржевым ценам продаются незначительные объемы. В бюджет России в 2022 году поступают средства из расчета цены Urals 44,2 доллара за баррель, все дополнительные доходы отправляются в Фонд национального благосостояния.

📰 Мировая добыча алмазов не сможет достичь уровня допандемийного 2019 года в ближайшие пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Bain & Company. По оценке аналитиков компании, в 2021 году мировое производство алмазов выросло на 4,5% до 116 млн карат. В 2022 году добыча может увеличиться до более чем 120 млн карат, но все же не достигнет показателей 2019-го в 139 млн карат. Авторы обзора обращают внимание на то, что новые штаммы коронавируса могут снова нарушить производство и логистические цепочки поставок, поэтому добыча алмазного сырья в ближайшие пять лет будет расти не быстрее чем на 1—2% в год.

📰 В конце прошлого года Нидерланды направили в правительство проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина. По его словам, коллеги из Голландии предложили заключить СИДН, по сути, на тех же условиях, которые ранее были отвергнуты российской стороной, уточнил собеседник.

📰 Услуга управления спросом на энергетическом рынке, когда бизнес добровольно снижает потребление, чтобы сгладить пики спроса, может быть интегрирована в оптовый рынок мощности, пишет «Коммерсант». Главная цель, по словам регуляторов, — избежать загрузки дорогих ТЭС в пиковые часы потребления. Объем услуги, по оценкам экспертов, может составить около 1 ГВт, что снизит платеж за мощность на 2,4 млрд рублей в 2027 году. Эффект на конечные цены в таком случае будет незначительным, считают аналитики, предлагая сразу увеличить объем нового сегмента. Платеж за новый вид услуги будет распределяться на всех потребителей ценовых зон пропорционально пику потребления.

📰 Участники букмекерского рынка хотят получать больше информации от Единого регулятора азартных игр, нового посредника, собирающего их платежи, пишет «Коммерсант». Через профильную СРО они требуют раскрытия всех деталей об отчислениях, которые сейчас получают министерства и ведомства. В частности, букмекеры запросили у нового регулятора информацию с разбивкой по кварталам, участникам рынка и способам совершения ставок, то есть в разрезе онлайн-ставок и сделанных через пункты приема, следует из письма СРО. Ряд букмекеров активно поддерживают позицию СРО, настаивая на максимальной прозрачности рынка. Однако эксперты сомневаются, что все игроки окажутся готовы к подобной открытости.

📰 Аналитики Всемирного банка в новом исследовании «Меры по социальной защите и помощи рынку труда, принятые в связи с пандемией» выявили резкое снижение количества новых антипандемийных мер: на 72,7% к январю — маю 2021 года и на 20,9% к маю — декабрю 2020 года, пишет «Коммерсант». Количество новых добавленных программ, которые были направлены против ковида, упало с пиковых 1 919 в январе — мае 2021 года до 523 в мае 2021 года — январе 2022-го. По данным ВБ, за все время пандемии 223 государства запланировали или реализовали 3 856 мер социальной защиты (2 349 мер) и помощи рынку труда.

📰 Спрос на вакцинные туры за границу в 2022 году вырос в 12 раз: за иностранным препаратом в месяц выезжает не менее 20 тыс. граждан РФ, пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии. В 2021 году такое же количество россиян с теми же целями выехало за весь год. Опрошенные‎ вирусологи предупреждают: делать иностранную прививку после получения «Спутника V» или «Спутника Лайт» можно только через три-четыре месяца — слишком частая ревакцинация, в частности, может привести к повышенному риску миокардита у мужчин. Среди популярных у граждан РФ направлений вакцинного туризма в Европе: без виз — Сербия; с визами — Хорватия, Болгария, Греция, ФРГ; в ближайшем зарубежье — Армения.