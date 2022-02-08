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Счетная палата проанализирует изменения занятости населения в условиях энергоперехода

08.02.2022 09:31
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ТАСС

Счетная палата РФ проведет анализ трансформации занятости населения России в контексте глобального энергоперехода. Об этом говорится в плане работы ведомства на текущий год.

«В рамках мероприятия планируется исследовать, каким образом государственные органы отслеживают и прогнозируют тенденции трансформации занятости в условиях глобального энергоперехода, насколько система управления занятостью готова к возникающим вызовам», — пояснил аудитор Сергей Штогрин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, энергопереход предполагает существенные экономические преобразования, которые «неизбежно будут сопровождаться изменением структуры занятости». «Появятся новые профессии, изменятся требования к существующим. Кто-то потеряет работу, будет нуждаться в переобучении, повышении квалификации, смене профессии. Перед работодателями встает необходимость поиска работников, отвечающих новым требованиям», — добавил Штогрин.

В рамках аудита внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода Счетная палата также проведет мониторинг рисков этого процесса и их влияния на экономику России на среднесрочный и долгосрочный период.

«Мероприятие позволит осуществить комплексную оценку возможностей и рисков глобального энергоперехода для российской экономики и федерального бюджета страны, определить оптимальные пути реализации принятых РФ обязательств по достижению углеродной нейтральности, исходя из соотношения затрат и темпов экономического роста, дать всестороннюю характеристику проблематики достижения целей «Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года» и содействовать выработке мер по ее разрешению», — отметил аудитор Алексей Каульбарс.

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