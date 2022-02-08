Основные фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов, рубль укрепляется

Основные фондовые торги в РФ открылись во вторник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 индекс Мосбиржи прибавил 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 497,11 пункта. Индекс РТС повысился на 1,26% — до отметки 1 463,38.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в сдержанный плюс, прогнозировала перед началом основных торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она пояснила, что индексы будут отыгрывать в том числе некоторое ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции, которая отметилась некоторым сближением позиций сторон по вопросам безопасности.

«Тем не менее в западных странах продолжают разрабатывать санкции против России в случае возможного вторжения на Украину, значит, уверенное повышение пока откладывается в том числе из-за приостановки роста цен на нефть. В ближайшие дни инвесторы продолжат следить за геополитическими сигналами и новостями с рынка «черного золота», на котором наметился прогресс в переговорах США и Ирана», — комментирует эксперт.



Рубль продолжает укрепляться. На 9:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 75,26 рубля (минус 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,95 рубля (минус 32 копейки).

Российская валюта накануне укрепилась против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет тенденцию к росту, указывает аналитик. «Пара доллар/рубль находится у минимумов с первой половины января и продолжает постепенное снижение к 74,3 рубля (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль стремится к поддержке 85,6 рубля, пробой которой позволит ожидать движения к 85 рублям», — рассуждает Кожухова.

