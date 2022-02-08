Продажи туров на майские праздники выросли в 10–20 раз

Объем бронирования туров на майские праздники, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вырос в 10–20 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные крупнейших российских агрегаторов.

Отмечается, что наибольшим спросом пользуется Турция — больше половины туров куплено в эту страну (61%). На втором месте Египет с долей примерно в 10% от проданных путевок, на третьем — путешествия по России с показателем около 8%. В среднем туры на майские праздники подорожали на 20–30%. По мнению экспертов, россияне готовы больше путешествовать, поскольку большинство из них либо переболели коронавирусом, либо привились и не так страшатся нового штамма.

К началу февраля продажи туров на майские праздники уже в 10 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал директор по маркетингу сервиса Travelata Олег Козырев. Рост спроса на путешествия, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, зафиксировали и в Level.Travel. У сервиса объем продаж туров на майские праздники почти в 20 раз выше, чем в прошлом году.

Объем забронированных на сегодня туров в 13 раз превышает прошлогодний уровень, когда людей останавливали чувство неопределенности и страх планировать поездки заранее, сказал представитель пресс-службы Tez Tour. При этом глубина продаж достигает ноября 2022 года, добавил он.

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Как пояснили в компании, люди приобретают туры на майские праздники и более поздние даты уже сейчас из-за выгодных по цене предложений. При раннем бронировании отдыха в Турции можно сэкономить до 60% от стоимости путевки, в Греции — до 30%, на Кипре — до 20%, уточнил представитель туроператора. Помимо выгоды в деньгах разные гостиницы предлагают своим гостям при раннем бронировании повышение категории номеров, типа питания.

Тур на майские праздники сейчас действительно пользуются спросом благодаря акции «Раннее бронирование», подтвердили в Tui Group. В этом случае скидки от отелей составляют 10–30%, а по некоторым направлениям достигают 50–70%, пояснили в компании.

По словам Козырева, в начале 2021-го практически никто не был готов забронировать тур за три месяца. С этим согласны и в Level.Travel — в начале прошлого года туристы, напуганные закрытием границ и отменами поездок, приобретали путевки в самый последний момент. В начале же 2022-го рынок начал стабилизироваться: путешественники снова планируют поездки заранее, пояснили в компании. Кроме того, в 2021 году было открыто в четыре раза больше стран, чем в 2020-м, стали понятными правила въезда в каждую страну, при этом по большому количеству направлений сохраняются лояльные правила: 45 государств пускают российских туристов по ПЦР-тесту и не требуют сертификат о вакцинации, отменяют карантины, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.