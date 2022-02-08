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Банк России начинает публиковать углубленную статистику по ОСАГО

08.02.2022 11:32
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России начинает публиковать углубленную статистику по ОСАГО. Как поясняет регулятор, это позволит всем заинтересованным лицам лучше понять структуру этого рынка и ознакомиться с фактическими данными по аварийности для различных категорий водителей и транспортных средств.

В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физических лиц. Их доля составляет 85,7%. По данным статистики, типичный водитель — это опытный водитель среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения более десяти лет составляет 53,6%.

Аварийность по легковым такси значительно выше, чем по обычным легковым машинам физических лиц. Таксисты попадают в аварии в 7,6 раза чаще, чем водители обычных легковых машин.

Молодые водители попадают в аварии значительно чаще, чем взрослые. Так, водители до 25 лет попадают в аварии в два раза чаще, чем в среднем по рынку, в возрасте 25—40 лет — на 2% реже, чем в среднем по рынку, а старше 40 лет — на 35% реже, чем в среднем по рынку.

Для некоторых категорий транспортных средств средняя премия может иметь ярко выраженную сезонность. Например, автовладельцы-дачники выбирают полисы с ограниченным периодом использования машины и заключают договоры ОСАГО преимущественно в апреле — мае. Так как оплачивается только дачный период, средняя премия в эти месяцы заметно ниже.

По полисам мультидрайв с неограниченным числом допущенных водителей аварийность на 82% выше, чем по договорам, где количество водителей ограниченно.

Справочно:

Источник данных — автоматизированная информационная система обязательного страхования. Данные представлены по договорам страхования ОСАГО (за исключением общественного транспорта), заключенным с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года. Данные представлены по состоянию на 9 ноября 2021 года.

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