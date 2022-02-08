Банк России начинает публиковать углубленную статистику по ОСАГО. Как поясняет регулятор, это позволит всем заинтересованным лицам лучше понять структуру этого рынка и ознакомиться с фактическими данными по аварийности для различных категорий водителей и транспортных средств.

В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физических лиц. Их доля составляет 85,7%. По данным статистики, типичный водитель — это опытный водитель среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения более десяти лет составляет 53,6%.

Аварийность по легковым такси значительно выше, чем по обычным легковым машинам физических лиц. Таксисты попадают в аварии в 7,6 раза чаще, чем водители обычных легковых машин.

Молодые водители попадают в аварии значительно чаще, чем взрослые. Так, водители до 25 лет попадают в аварии в два раза чаще, чем в среднем по рынку, в возрасте 25—40 лет — на 2% реже, чем в среднем по рынку, а старше 40 лет — на 35% реже, чем в среднем по рынку.

Для некоторых категорий транспортных средств средняя премия может иметь ярко выраженную сезонность. Например, автовладельцы-дачники выбирают полисы с ограниченным периодом использования машины и заключают договоры ОСАГО преимущественно в апреле — мае. Так как оплачивается только дачный период, средняя премия в эти месяцы заметно ниже.

По полисам мультидрайв с неограниченным числом допущенных водителей аварийность на 82% выше, чем по договорам, где количество водителей ограниченно.