Узнать о принятых налоговым органом обеспечительных мерах можно с помощью сервиса на сайте ФНС

В результате применения обеспечительных мер в 2021 году в бюджетную систему РФ поступило 46,8 млрд рублей, сообщила Федеральная налоговая служба России, уточнив, что сведения о принятых налоговым органом обеспечительных мерах размещаются на сайте ведомства.

«Размещение на сайте ФНС России сведений об имущественном комплексе налогоплательщика под обременением, наложенным налоговыми органами, позволяет заинтересованной стороне проверять данные, чтобы исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом», — поясняет ФНС.

Сервис «Реестр обеспечительных мер» содержит следующие данные:

о наложении ареста на имущество;

о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа;

об отмене/прекращении действия таких решений;

об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.

Информация о таких решениях размещается в течение трех дней со дня их принятия. Исключение составляют решения о запрете на отчуждение имущества налогоплательщика без согласия налогового органа. Сведения о таких решениях размещаются не ранее вступления в силу решения по результатам налоговой проверки.

По данным ФНС, на начало 2022 года в «Реестре обеспечительных мер» содержатся сведения о 17 674 решениях о принятии обеспечительных мер. По 12 370 решениям у налоговых органов возникло право залога в отношении ранее арестованного имущества (или имущества, в отношении которого принят запрет на отчуждение). В залоге у налоговых органов находится 31 113 объектов имущества. Если налогоплательщик не погашает свой долг, налоговые органы взыскивают имущество, которое находится у них в залоге.