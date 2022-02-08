Экосистемы могут обязать ввести «период охлаждения» в 14 дней: в течение этого времени клиент получит право отказаться от подписки, если еще не начал пользоваться услугами, пишут «Известия». Это одна из норм, выработанных по итогам совещаний участников рынка и регуляторов в АНО «Цифровая экономика».

В совещаниях по регулированию экосистем на площадке АНО «Цифровая экономика», проходивших начиная с мая 2021 года, принимали участие представители как регуляторов (в том числе Минэкономразвития, Минцифры, ЦБ, Роспотребнадзора), так и бизнес-сообщества — в частности, «Сбера», «Яндекса», Ozon, Wildberries, МТС. По итогам встреч был выработан перечень предлагаемых норм. Его направили в Центр компетенций федпроекта «Нормативное регулирование цифровой среды», где идет работа над изменениями в законодательство по работе экосистем и маркетплейсов.

Отправку письма подтвердили в АНО «Цифровая экономика», а его получение — в Центре компетенций. В последнем подчеркнули, что предлагаемые нормы будут учтены при подготовке изменений в законодательство. В МЭР подтвердили, что результаты по итогам встреч в АНО «Цифровая экономика» подведены, напомнив, что именно ведомство было инициатором их организации.

Один из наиболее крупных блоков итогового перечня разработанных мер регулирования касается защиты прав потребителей. В частности, предлагается закрепить за клиентом право отказаться от подписки в течение 14 дней, в случае если он не начал пользоваться услугами, говорится в итоговом документе. Сейчас неважно, воспользовался потребитель цифровым сервисом в рамках подписки или нет, — он обязан заплатить за нее. «Период охлаждения» уже действует (например, на страховом рынке), и теперь предлагается распространить его на договор при оформлении подписок, пояснили в АНО «Цифровая экономика».

Кроме того, в документе предлагается обязать экосистемы и цифровые платформы сообщать клиенту об очередном списании денег, делить рассылки на рекламу и необходимые уведомления, а также включить самозанятых в перечень возможных заявителей на получение сертификата соответствия продукции. В Агентстве стратегических инициатив подтвердили востребованность проработки вопроса о доступе работающих на себя к продажам через маркетплейсы.

Выработанные меры также касаются защиты персональных данных пользователей, ограничения таргетированной рекламы, уточнения антимонопольного и налогового законодательства, защиты российских экосистем на зарубежных рынках.

Для оценки эффективности предложения, предусматривающего «период охлаждения», необходимо ознакомиться с деталями такого предложения, заявил замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский. Он подчеркнул: сегодня потребитель уже может отказаться от любой приобретенной услуги и вернуть денежные средства за вычетом понесенных исполнителем расходов на любом этапе сделки, никаких ограничивающих сроков у потребителя нет. Расходы при этом должны быть обоснованными, и очень часто они просто пропорциональны срокам пользования услугами.

Таким образом, предлагаемое нововведение может как улучшить (если отказ в течение 14 дней позволит вернуть всю сумму предоплаты), так и ухудшить положение потребителя (если ограничит его в уже установленных правах), резюмировал Пучковский. Он подчеркнул, что многие другие предложения по регулированию экосистем в целом соответствуют ожиданиям потребителей и будут поддержаны ведомством.