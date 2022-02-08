Все новости

Экосистемы могут обязать ввести «период охлаждения» в 14 дней

08.02.2022 12:53
1 323
Время прочтения: 3 минуты
Источник
Известия

Экосистемы могут обязать ввести «период охлаждения» в 14 дней: в течение этого времени клиент получит право отказаться от подписки, если еще не начал пользоваться услугами, пишут «Известия». Это одна из норм, выработанных по итогам совещаний участников рынка и регуляторов в АНО «Цифровая экономика».

В совещаниях по регулированию экосистем на площадке АНО «Цифровая экономика», проходивших начиная с мая 2021 года, принимали участие представители как регуляторов (в том числе Минэкономразвития, Минцифры, ЦБ, Роспотребнадзора), так и бизнес-сообщества — в частности, «Сбера», «Яндекса», Ozon, Wildberries, МТС. По итогам встреч был выработан перечень предлагаемых норм. Его направили в Центр компетенций федпроекта «Нормативное регулирование цифровой среды», где идет работа над изменениями в законодательство по работе экосистем и маркетплейсов.

Отправку письма подтвердили в АНО «Цифровая экономика», а его получение — в Центре компетенций. В последнем подчеркнули, что предлагаемые нормы будут учтены при подготовке изменений в законодательство. В МЭР подтвердили, что результаты по итогам встреч в АНО «Цифровая экономика» подведены, напомнив, что именно ведомство было инициатором их организации.

Один из наиболее крупных блоков итогового перечня разработанных мер регулирования касается защиты прав потребителей. В частности, предлагается закрепить за клиентом право отказаться от подписки в течение 14 дней, в случае если он не начал пользоваться услугами, говорится в итоговом документе. Сейчас неважно, воспользовался потребитель цифровым сервисом в рамках подписки или нет, — он обязан заплатить за нее. «Период охлаждения» уже действует (например, на страховом рынке), и теперь предлагается распространить его на договор при оформлении подписок, пояснили в АНО «Цифровая экономика».

Кроме того, в документе предлагается обязать экосистемы и цифровые платформы сообщать клиенту об очередном списании денег, делить рассылки на рекламу и необходимые уведомления, а также включить самозанятых в перечень возможных заявителей на получение сертификата соответствия продукции. В Агентстве стратегических инициатив подтвердили востребованность проработки вопроса о доступе работающих на себя к продажам через маркетплейсы.

Выработанные меры также касаются защиты персональных данных пользователей, ограничения таргетированной рекламы, уточнения антимонопольного и налогового законодательства, защиты российских экосистем на зарубежных рынках.

Для оценки эффективности предложения, предусматривающего «период охлаждения», необходимо ознакомиться с деталями такого предложения, заявил замначальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский. Он подчеркнул: сегодня потребитель уже может отказаться от любой приобретенной услуги и вернуть денежные средства за вычетом понесенных исполнителем расходов на любом этапе сделки, никаких ограничивающих сроков у потребителя нет. Расходы при этом должны быть обоснованными, и очень часто они просто пропорциональны срокам пользования услугами.

Таким образом, предлагаемое нововведение может как улучшить (если отказ в течение 14 дней позволит вернуть всю сумму предоплаты), так и ухудшить положение потребителя (если ограничит его в уже установленных правах), резюмировал Пучковский. Он подчеркнул, что многие другие предложения по регулированию экосистем в целом соответствуют ожиданиям потребителей и будут поддержаны ведомством.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Хоум Кредит Банк проводит акцию «Марафон праздников» по кредитным картам
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%
Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%
Аналитики подсчитали траты банков на командировки сотрудников в 2021 году