​Акции «Детского мира» растут на 5% на новости о buy back

Стоимость акций «Детского мира» растет на 5% на новости о запуске программы buy back в размере до 3,5 млрд рублей на полгода, следует из данных Московской биржи.



К 11:02 мск акции «Детского мира» подорожали на 4,71% относительно предыдущего закрытия, до 102,62 рубля. В ходе торгов акции подскакивали в цене на 5,6%, до 103,5 рубля — максимума со 2 февраля. Индекс Мосбиржи повысился при этом на 0,65%.

«Детский мир» запускает программу выкупа акций (buy back) в размере до 3,5 млрд рублей сроком до 9 августа. Программа была одобрена советом директоров компании в понедельник. Уточняется, что она может быть продлена или завершена ранее назначенного срока, акции будет приобретать дочерняя компания «ДМ-Капитал».

Группа «Детский мир» объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата «ПВЗ Детмир» и магазины товаров для животных «Зоозавр». Gulf Investments, совладельцами которого являются Altus Capital, гендиректор «Полюса» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии производителя золота Михаил Стискин, владеет 29,99% акций «Детского мира», остальные — в свободном обращении.